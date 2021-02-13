Претенденты на бронзу сыграли результативный матч.

Луганская "Заря" победила черниговскую "Десну" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ), который открыл "весеннюю" часть сезона.

Подопечные Виктора Скрипника на "Славутич-Арене" в Запорожье получили 3 зачетных пункта в копилку.

Ужасные погодные условия усложнили игрокам жизнь. Из-за заснеженного поля ошибки допустил вратарь "Десны" Евгений Паст в дебюте игры. Экс-голкипер "Черноморца" подарил мяч полузащитнику "Зари" Алахьяру Саядманешу - иранец прострелил на Александра Гладкого, а тот закатил мяч в пустые ворота.

"Десна" быстро восстановила паритет. После удара в перекладину от защитника сборной Украины Ефима Конопли, Андрей Тотовицкий ловко успел на добивание.

На 61-й минуте Гладкий забил ударом головой победный гол. Экс-форвард "Шахтера" и "Динамо" забил свой 90-й гол в УПЛ.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

"Заря" – "Десна" - 2:1

Голы: Гладкий, 18, 61 - Тотовицкий, 21

"Заря": Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс (Жуниньо, 46), Иванисеня, Кочергин, Назарина, Хомченовский (Шахаб, 59), Аллахьяр, Гладкий (Казаков, 90+5).

"Десна": Паст, Конопля (Гитченко, 78), Тамм, Имереков (Арвеладзе, 86), Мостовой (Дегтярев, 78), Калитвинцев, Огиря, Белошевский (Домбровский, 66), Гуцуляк (Картушов, 66), Тотовицкий, Будковский.

Видео голов от УНИАН

Украинская Премьер-лига: положение команд

После 13 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 30 очков и на одно очко опережает "Шахтер". В тройку лидеров также входит "Десна" (23 очка). Теперь с ними сравнялась и "Заря", набрав тоже 23 очка, но имея еще игру в запасе.

В зоне вылета идет "Днепр-1", у которого в активе 8 очков.

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Автор: Будрин Артем