"Ювентус" стал первым финалистом Кубка Италии 2020-2021. По итогам двухматчевого противостояния туринцы прошли "Интер".
В ответной игре "Ювентус" отстоял результат первого матча (победа на выезде) - туринцам вполне хватило нулевой ничьей.
Читайте такжеПервый шаг к финалу: дубль Роналду принес Ювентусу победу над Интером в Кубке Италии (видео)Таким образом, туринский клуб в двадцатый раз в истории вышел в финал Кубка Италии.
"Ювентус" - "Интер" - 0:0 (первый матч - 2:1)
"Ювентус": Буффон, Данило, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо (Кьеллини, 81), Бентанкур, Рабио, Бернардески (Маккени, 62), Кулусевски (Кьеза, 87), Роналду
"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Бастони (Коларов, 66), Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 66), Дармиан (Перишич, 57), Лукаку, Мартинес
Полное видео матча опубликовал YouTube-канал Серии А.
Кубок Италии: что нужно знать
- В другом полуфинале встречаются "Наполи" и "Аталанта". Их первая встреча завершилась вничью (0:0), а ответная пройдет 10 февраля.
- Финал Кубка Италии 2020-2021 запланирован на 19 мая.
- Рекордсменом Кубка Италии по количеству трофеев является "Ювентус", который выигрывал турнир 13 раз.
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