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Тренера залили пеной: появились яркие видео из чемпионской раздевалки Ювентуса

10:45, 27 июля 2020
Футбол
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Игроки Ювентуса / фото twitter.com/juventusfc

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Пресс-служба туринского клуба, а также ESPN опубликовали в Twitter яркие кадры празднования.

Так, главного тренера "Юве" Маурицио Сарри залили пеной из баллончика. После этого специалист взял сигарету и выпил шампанское. Игроки традиционно обливали друг друга шампанским, а также пели: "Мы чемпионы Италии".

"Ювентус" выиграл чемпионский титул в 36-й раз в истории и в девятый раз подряд.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ливерпулю" вручили кубок за победу в чемпионате Англии.

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