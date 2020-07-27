Тренера залили пеной: появились яркие видео из чемпионской раздевалки Ювентуса
Туринский "Ювентус" после победы над "Сампдорией" начал праздновать очередное чемпионство в раздевалке.
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Пресс-служба туринского клуба, а также ESPN опубликовали в Twitter яркие кадры празднования.
Так, главного тренера "Юве" Маурицио Сарри залили пеной из баллончика. После этого специалист взял сигарету и выпил шампанское. Игроки традиционно обливали друг друга шампанским, а также пели: "Мы чемпионы Италии".
"Ювентус" выиграл чемпионский титул в 36-й раз в истории и в девятый раз подряд.
Maurizio Sarri with some postgame fun 😂🎉 pic.twitter.com/dPfonaESbd— ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2020
State cantando? 🗣— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 26, 2020
SIAMO NOOOOOI
SIAMO NOOOOOI....#Stron9er#LiveAheadpic.twitter.com/MM9YWDY4BP
Bollicine @FerrariTrento— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfc) July 26, 2020
+@PauDybala_JR
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🔝#Stron9er#LiveAhead#FerrariTrentopic.twitter.com/Ds8Q5xFwvw
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