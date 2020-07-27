Тренера залили пеной: появились яркие видео из чемпионской раздевалки Ювентуса

Туринский суперклуб в девятый раз подряд сумел стать чемпионом Италии.

Туринский "Ювентус" после победы над "Сампдорией" начал праздновать очередное чемпионство в раздевалке.

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Пресс-служба туринского клуба, а также ESPN опубликовали в Twitter яркие кадры празднования.

Так, главного тренера "Юве" Маурицио Сарри залили пеной из баллончика. После этого специалист взял сигарету и выпил шампанское. Игроки традиционно обливали друг друга шампанским, а также пели: "Мы чемпионы Италии".

"Ювентус" выиграл чемпионский титул в 36-й раз в истории и в девятый раз подряд.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ливерпулю" вручили кубок за победу в чемпионате Англии.

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