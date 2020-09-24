Черниговская "Десна" 24 сентября в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы сыграет с немецким "Вольфсбургом" на выезде.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Десна.
Вольфсбург - Десна: где смотреть матч по ТВ
Начало поединка - в 21.15.
Матч будет проходить на стадионе "Фольксваген-Арена" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
Вольфсбург - Десна: анонс матча Лиги Европы
Для "Десны" это будет еврокубковый дебют. Подопечные Александра Рябоконя в случае победы могут сыграть с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).
Дуэль команд будет состоять из одного матча в Германии. В случае необходимости будут сыграны овертаймы и серия пенальти.
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В новом сезоне УПЛ "Десна" провела уже три матча. Команда обыграла "Зарю" (3:1), после чего дважды сыграла вничью - с "Динамо" (0:0) и "Ингульцом" (1:1).
"Вольфсбург" на предыдущей стадии отбора ЛЕ разгромил албанский "Кукеси" (4:0), а в первом туре Бундеслиги сыграл вничью с "Байером" - 0:0.
Лига Европы, квалификация, 3-й раунд
Вольфсбург - Десна
Онлайн-трансляция матча
Формы команд на предстоящий поединок. "Десна" сыграет в синем, а "Вольфсбург" - в привычной зеленой экипировке.
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