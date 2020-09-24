Черниговская команда дебютирует на международной арене.

Черниговская "Десна" 24 сентября в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы сыграет с немецким "Вольфсбургом" на выезде.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Десна.

Вольфсбург - Десна: где смотреть матч по ТВ

Начало поединка - в 21.15.

Матч будет проходить на стадионе "Фольксваген-Арена" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

Вольфсбург - Десна: анонс матча Лиги Европы

Для "Десны" это будет еврокубковый дебют. Подопечные Александра Рябоконя в случае победы могут сыграть с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).

Дуэль команд будет состоять из одного матча в Германии. В случае необходимости будут сыграны овертаймы и серия пенальти.

Вольфсбург - Десна: прогноз букмекеров

В новом сезоне УПЛ "Десна" провела уже три матча. Команда обыграла "Зарю" (3:1), после чего дважды сыграла вничью - с "Динамо" (0:0) и "Ингульцом" (1:1).

"Вольфсбург" на предыдущей стадии отбора ЛЕ разгромил албанский "Кукеси" (4:0), а в первом туре Бундеслиги сыграл вничью с "Байером" - 0:0.

Лига Европы, квалификация, 3-й раунд

Вольфсбург - Десна

Онлайн-трансляция матча

Формы команд на предстоящий поединок. "Десна" сыграет в синем, а "Вольфсбург" - в привычной зеленой экипировке.

Как "Десна" прилетела в Германию и провела там первый день.

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Автор: УНИАН