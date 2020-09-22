Черниговский клуб готовится к еврокубковому дебюту.

В четверг, 24 сентября, черниговская "Десна" сыграет на выезде с немецким "Вольфсбургом" в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет на стадионе "Фольксваген-Арена".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Десна.

Судьба путевки в следующий этап отбора решится по итогам одной встречи. Это будет дебют черниговцев на международной арене.

Букмекеры считают украинский клуб аутсайдером предстоящего поединка.

На победу подопечных Александра Рябоконя по итогам основного времени матча можно поставить с коэффициентом 17,5, на ничью - 6,90, а на победу "Вольфсбурга" - 1,18.

На проход немецкой команды в следующий этап дается коэффициент 1,06. При этом аналитики практически не верят, что "Десна" сможет выбить "волков" - 9,40.

"Вольфсбург" - "Десна": перед матчем

"Десна" в прошлом сезоне УПЛ заняла четвертое место, что позволило команде попасть в квалификацию Лиги Европы. "Вольфсбург" стал седьмым в Бундеслиге.

Судить матч будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Лоуренсом Виссером.

"Вольфсбург" уже стартовал во втором раунде квалификации ЛЕ, разгромив на выезде албанский "Кукеси" со счетом 4:0. В новом сезоне Бундеслиги немцы стартовали с ничьи против "Байера" (0:0).

"Десна" после трех туров УПЛ имеет в своем активе пять очков, одержав одну победу при двух ничьих. В прошлом туре черниговцы сыграли вничью с новичком чемпионата.

В прошлом сезоне "Вольфсбург" встречался с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Лиги Европы. "Горняки" выиграли оба матча - 2:1 дома и 3:0 на выезде.

Перед игрой в Германии "Десна" продала в Бельгию свою главную звезду.

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Автор: Данил Слесь