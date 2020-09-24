В третьем раунде квалификации Лиги Европы исторический матч проведет черниговская "Десна".

В четверг, 24 сентября, украинская "Десна" сыграет на выезде с немецким "Вольфсбургом" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Поединок пройдет на стадионе "Фольксваген-Арена".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Вольфсбург - Десна.

Начало встречи - в 21.15.

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Команды определят сильнейшего по итогам одного матча, в котором возможны овертаймы и серия пенальти. В раунде плей-офф "Десна" может сыграть с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) - АЕК (Греция).

"Вольфсбург"

Нынешний "Вольфсбург" хорошо знаком украинским болельщикам. В прошлом розыгрыше Лиги Европы "волки" выступали в одной группе с "Александрией" и дважды обыграли украинцев - 3:1 и 1:0.

Более того, уже в 1/8 финала плей-офф немцы встречались с донецким "Шахтером". "Горняки" выглядели убедительнее и смогли победить в обоих поединках - 2:1 дома и 3:0 на выезде.

В новом сезоне команда Оливера Гласнера начала свой путь со второго раунда квалификации ЛЕ, где разгромила в гостях албанский "Кукеси" - 4:0. Уже состоялся старт и в Бундеслиге - там "Вольфсбург" сыграл в безголевую вничью с "Байером".

Опыт у клуба на международной арене огромный на фоне соперника - 83 матча. Что касается нынешней формы команды, то оценить ее на старте сезона весьма сложно.

Кадровые потери у "волков" есть в линии защиты. В лазарете оказались два правых защитника Мбабу и Виллиам, а также центрбек Понграчич.

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"Десна"

"Десна" в прошлом сезоне стала четвертой в УПЛ и попала в квалификацию ЛЕ. Для черниговцев и их главного тренера Александра Рябоконя этот матч станет дебютом в еврокубках.

В новом сезоне чемпионата Украины команда успела провести уже три матча. Сначала была обыграна "Заря" (3:1), а затем состоялись две ничьи - против "Динамо" (0:0), что нельзя считать неудачей, а в прошлом туре - против новичка элиты "Ингульца" (1:1).

Перед еврокубковым стартом клуб пережил кадровые потери - команду покинули ее главные звезды. Сначала капитан "Десны" Денис Фаворов перешел в "Зарю", а недавно состоялся трансфер бомбардира Александра Филиппова в бельгийский "Сент-Трюйден". Оба были символами нынешней команды и творцами ее успехов.

Ориентировочные составы

"Вольфсбург": Кастельс, Штеффен, Лакруа, Брукс, Руссийон, Мехмеди, Арнольд, Шлагер, Брекало, Вегорст, Жоау Виктор

"Десна": Паст, Конопля, Тамм, Имереков, Гитченко, Мостовой, Тотовицкий, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Будковский

Cлова перед матчем

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер:

"Мы уважаем "Десну" и хорошо разбираемся в украинском футболе, ведь в прошлом сезоне дважды встречались с командами из Украины. Поэтому мы прекрасно понимаем, что нам придется очень постараться, чтобы еще на шаг приблизиться в групповому раунду Лиги Европы. "Десна" - отлично организованная команда, забить которой непросто. Игроки крепкие физически, лишают соперника пространства, здорово играют на контратаках, используя фланги и высокого нападающего. Мы знаем, к чему готовиться".

Арбитр

Главным рефери поединка назначен бельгиец Лоуренс Виссер.

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Автор: Данил Слесь