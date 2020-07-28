Заря подписала лучшего бомбардира Карпат и бразильского защитника
Луганская "Заря" оформила трансферы полузащитника Егора Назарины и защитника Жуниньо.
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Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Назарина подписал контракт на три года. Ранее он принадлежал бельгийскому "Антверпену", а в сезоне-2019/20 на правах аренды выступал за "Карпаты".
23-летний хавбек провел за "Карпаты" 15 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Назарина стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне.
Жуниньо заключил сделку на два года. 24-летний бразилец выступает на позиции левого защитника, а его прошлым клубом был македонский "Вардар". В его составе за сезон он сыграл 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
УНИАН ранее сообщал о том, что два ключевых футболиста "Зари" вернулись в "Динамо".
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