Заря подписала лучшего бомбардира Карпат и бразильского защитника

Команда усилилась Егором Назариной и Жуниньо.

Луганская "Заря" оформила трансферы полузащитника Егора Назарины и защитника Жуниньо.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Назарина подписал контракт на три года. Ранее он принадлежал бельгийскому "Антверпену", а в сезоне-2019/20 на правах аренды выступал за "Карпаты".

23-летний хавбек провел за "Карпаты" 15 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Назарина стал лучшим бомбардиром команды в минувшем сезоне.

Жуниньо заключил сделку на два года. 24-летний бразилец выступает на позиции левого защитника, а его прошлым клубом был македонский "Вардар". В его составе за сезон он сыграл 21 матч, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

УНИАН ранее сообщал о том, что два ключевых футболиста "Зари" вернулись в "Динамо".

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