Виктор Коваленко уже договорился с "Аталантой".

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко перейдет в итальянскую "Аталанту".

Ранее информацию о возможном трансфере распространили итальянские СМИ. Теперь же об этом сообщает авторитетный портал Goal.com.

"Источники подтвердили нам, что Коваленко, контракт которого с украинской командой истекает в июне 2021 года, пришел к соглашению с "Аталантой", - отметили в Goal.com.

Читайте такжеОдин из лидеров Шахтера Тайсон сделал заявление о своем будущем

По информации источника, украинский футболист уже заключил предварительный контракт с клубом Серии А.

Ожидается, что Коваленко присоединится к "Аталанте" после окончания сезона, однако не исключено, что итальянский клуб попытается договориться с "Шахтером" о переходе игрока уже в январе.

Напомним, за "Аталанту" уже выступает другой украинец - Руслан Малиновский.

Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины и дважды - Суперкубок.

В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь