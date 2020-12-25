Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко перейдет в итальянскую "Аталанту".
Ранее информацию о возможном трансфере распространили итальянские СМИ. Теперь же об этом сообщает авторитетный портал Goal.com.
"Источники подтвердили нам, что Коваленко, контракт которого с украинской командой истекает в июне 2021 года, пришел к соглашению с "Аталантой", - отметили в Goal.com.
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По информации источника, украинский футболист уже заключил предварительный контракт с клубом Серии А.
Ожидается, что Коваленко присоединится к "Аталанте" после окончания сезона, однако не исключено, что итальянский клуб попытается договориться с "Шахтером" о переходе игрока уже в январе.
Напомним, за "Аталанту" уже выступает другой украинец - Руслан Малиновский.
Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"
- 24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".
- С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины и дважды - Суперкубок.
- В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.
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