Виктор Коваленко может стать одноклубником Руслана Малиновского.

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может продолжить карьеру в итальянской "Аталанте".

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб планирует подписать контракт с Коваленко на четыре года.

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При этом сообщается, что с украинцем уже практически подписан предварительный контракт.

Ранее, по информации СМИ, Коваленко отказался продлевать контракт с "Шахтером", который у него истекает летом 2021 года.

Ожидается, что трансфер состоится летом, когда полузащитник сможет покинуть "Шахтер" в статусе свободного агента.

Напомним, за "Аталанту" уже выступает другой украинец - Руслан Малиновский.

Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"

24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины и дважды - Суперкубок.

В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.

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Автор: Антон Дударь