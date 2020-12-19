Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может продолжить карьеру в итальянской "Аталанте".
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, итальянский клуб планирует подписать контракт с Коваленко на четыре года.
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При этом сообщается, что с украинцем уже практически подписан предварительный контракт.
Ранее, по информации СМИ, Коваленко отказался продлевать контракт с "Шахтером", который у него истекает летом 2021 года.
Ожидается, что трансфер состоится летом, когда полузащитник сможет покинуть "Шахтер" в статусе свободного агента.
Напомним, за "Аталанту" уже выступает другой украинец - Руслан Малиновский.
Виктор Коваленко: карьера в "Шахтере"
- 24-летний Коваленко является воспитанником "Шахтера" и дебютировал за "горняков" 17 октября 2014 года. Всего на его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".
- С "Шахтером" Коваленко четыре раза становился чемпионом Украины, четыре раза выиграл Кубок Украины и дважды - Суперкубок.
- В составе сборной Украины Коваленко провел 26 матчей.
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