Агент прояснил ситуацию с контрактом полузащитника Шахтера Коваленко

Ближайшим летом полузащитник не станет свободным агентом.

Агент украинского полузащитника Виктора Коваленко Вадим Шаблий опроверг информацию о том, что летом у футболиста истечет контракт с "Шахтером".

Об этом Шаблий сказал в интервью сайту zbirna.com.

Читайте также"Следят многие": агент рассказал об интересе зарубежных клубов к полузащитнику Шахтера Коваленко

"Соглашение этого футболиста с Шахтером действует до лета 2021 года", - сказал агент.

Шаблий также подчеркнул, что переговоры о переходе Коваленко в "Рому" не ведутся:

"В принципе, все возможно. Однако на данный момент, как уже отмечал мой партнер Сергей Серебренников, мы не ведем никаких переговоров".

Ранее сообщалось, что в связи с истечением контракта Коваленко летом может покинуть клуб и перейти в другую команду в статусе свободного агента.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" близок к продаже украинского защитника.