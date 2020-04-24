"Переговоры еще идут": Шахтер близок к продаже украинского защитника

Бельгийский "Брюгге" хочет выкупить контракт Эдуарда Соболя у "Шахтера".

Бельгийский "Брюгге" ведет переговоры с донецким "Шахтером" о выкупе контракта защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.

Об этом в интервью сайту zbirna.com сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.

"Переговоры еще идут. Все должно решится в ближайшее время", - сказал агент.

Читайте также"Могу подтвердить": Луческу рассказал, как Шахтер хотел подписать Буффона

"Все зависит от Соболя и "Брюгге"? Решение принимается коллективно, в том числе и "Шахтером", - добавил Шаблий.

Напомним, 25-летний Соболь в этом сезоне выступает за "Брюгге" на правах аренды.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро.

УНИАН также сообщал о том, что нападающий "Шахтера" заявил о желании покинуть клуб.