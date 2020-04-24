"Переговоры еще идут": Шахтер близок к продаже украинского защитника
09:06, 24 апреля 2020Футбол
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Бельгийский "Брюгге" хочет выкупить контракт Эдуарда Соболя у "Шахтера".
Эдуард Соболь в этом сезоне провел 36 матчей за Брюгге / фото: twitter.com/ClubBrugge
Бельгийский "Брюгге" ведет переговоры с донецким "Шахтером" о выкупе контракта защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.
Об этом в интервью сайту zbirna.com сообщил агент футболиста Вадим Шаблий.
"Переговоры еще идут. Все должно решится в ближайшее время", - сказал агент.
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"Все зависит от Соболя и "Брюгге"? Решение принимается коллективно, в том числе и "Шахтером", - добавил Шаблий.
Напомним, 25-летний Соболь в этом сезоне выступает за "Брюгге" на правах аренды.
Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 4 миллиона евро.
УНИАН также сообщал о том, что нападающий "Шахтера" заявил о желании покинуть клуб.
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