Виктор Корниенко сдал положительный тест перед матчем с "Ромой".

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заразился коронавирусом.

Как сообщает официальный Twitter "горняков", Корниенко сдал положительный тест на COVID-19 во время обязательного тестирования перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой".

Все остальные игроки "Шахтера" сдали отрицательные тесты.

Читайте такжеЛига Европы: на поединок Шахтер - Рома болельщиков не допустятНапомним, Корниенко пропускал часть сезона из-за травмы. В этом году на его счету три матча в составе "горняков".

Шахтер - Рома: перед матчем

"Шахтеру" предстоит провести ответный матч против "Ромы" 18 марта. Начало встречи - в 19.55, где смотреть матч "Шахтер" - "Рома".

Первая встреча команд состоялась в Риме 11 марта и завершилась победой команды Паулу Фонсеки со счетом 3:0.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.

Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.

В ответной игре "Роме" не поможет экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, который травмировался в первом поединке.

Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос.

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Автор: Антон Дударь