"Вероятность - 50 на 50": одна из стран-хозяек Евро-2020 может отказаться от проведения матчей
Дания может отказаться от проведения поединков Евро-2020, который был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.
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Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на президента Датского футбольного союза Йеспера Меллера.
Поединки должны пройти в Копенгагене, но из-за переноса Евро-2020 возникла проблема с календарем. На новые даты турнира в Дании запланировано проведение нескольких этапов велогонки "Тур де Франс". Принять два крупных спортивных события одновременно будет затруднительно.
"Вероятность того, что матчи пройдут в Копенгагене - 50 на 50. Мы готовы это сделать, но для этого надо иметь гарантию поддержки от наших партнеров. Все станет ясно, когда мы придем к окончательному решению", - заявил Меллер.
В Дании должны пройти матчи группового этапа с участием Дании, России, Бельгии и Финляндии, а также поединок 1/8 финала.
Напомним, матчи Евро-2020 планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир будет проходить, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту.
УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно, когда могут пройти матчи плей-офф отбора на Евро-2020.