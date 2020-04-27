"Вероятность - 50 на 50": одна из стран-хозяек Евро-2020 может отказаться от проведения матчей

У организаторов в Дании возникли проблемы с календарем.

Дания может отказаться от проведения поединков Евро-2020, который был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на президента Датского футбольного союза Йеспера Меллера.

Поединки должны пройти в Копенгагене, но из-за переноса Евро-2020 возникла проблема с календарем. На новые даты турнира в Дании запланировано проведение нескольких этапов велогонки "Тур де Франс". Принять два крупных спортивных события одновременно будет затруднительно.

"Вероятность того, что матчи пройдут в Копенгагене - 50 на 50. Мы готовы это сделать, но для этого надо иметь гарантию поддержки от наших партнеров. Все станет ясно, когда мы придем к окончательному решению", - заявил Меллер.

В Дании должны пройти матчи группового этапа с участием Дании, России, Бельгии и Финляндии, а также поединок 1/8 финала.

Напомним, матчи Евро-2020 планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир будет проходить, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту.

УНИАН ранее сообщал о том, что стало известно, когда могут пройти матчи плей-офф отбора на Евро-2020.