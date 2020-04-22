Отбор на Евро-2020: стало известно, когда могут пройти матчи плей-офф

Судьба еще четырех путевок на чемпионат Европы, вероятно, решится осенью.

Матчи плей-офф квалификации Евро-2020, в ходе которых будут разыграны четыре последние путевки на чемпионат Европы, скорее всего, будут сыграны в октябре и ноябре.

Об этом сообщает AS со ссылкой на генерального директора Федерации футбола Ирландии Гари Оуэнса.

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Поединки должны были пройти в марте, однако были перенесены сперва на июнь, но и летом не состоятся.

"Полуфинал и финал плей-офф не хотят проводить в одном месяце. Для полуфинальной стадии приоритетным вариантом является октябрь, а для решающих матчей - ноябрь", - сказал Оуэнс.

На четыре путевки будут претендовать шестнадцать команд, которые разделены на четыре дивизиона.

Напомним, по итогам плей-офф своего последнего соперника по групповому этапу Евро-2020 узнает и сборная Украины.

Евро-2020 перенесен на 2021 год и состоится с 11 июня по 11 июля.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА официально отменил все матчи национальных сборных в июне.