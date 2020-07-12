Украинская Премьер-лига: результаты 30-го тура, таблица

"Динамо" потеряло очки, "Заря" стала второй, "Днепр-1" сыграет в плей-офф Лиги Европы.

11 и 12 июля прошли матчи 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

Киевское "Динамо" в третий раз подряд потеряло очки в УПЛ, сыграв вничью с "Александрией". В то же время "Заря" обыграла "Колос" и вышла на вторую строчку.

После этого тура определилась первая пара плей-офф за путевку в Лигу Европы. "Колос" сыграет против "Днепра-1" на своем поле.

Результаты матчей

"Колос" - "Заря" - 0:2

Голы: Кочергин, 9, 45+2

"Днепр-1" - ПФК "Львов" - 3:2

Голы: Супряга, 25, 83, Хобленко, 86 - Ренан, 6, 19

"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:4

Голы: Мишнев, 65 - Завийский, 8, 30, Дегтярев, 14, 54

"Александрия" - "Динамо" - 2:2

Голы: Третьяков, 23 (с пенальти), 89 (с пенальти) - Вербич, 63, 75

"Десна" - "Шахтер" - 2:4

Голы: Гитченко, 29, Филиппов, 62 - Соломон, 25, Тете, 26, Майкон, 59, Алан Патрик, 69 (с пенальти)

"Карпаты" - "Ворскла" - не состоялся, так как "Карпаты" исключены из УПЛ

Турнирная таблица

УНИАН ранее опубликовал обзор и полное видео матча "Десна" - "Шахтер".

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