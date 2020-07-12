Десна - Шахтер: обзор и полное видео матча УПЛ
21:25, 12 июля 2020Футбол
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"Шахтер" в статусе чемпиона играл с претендентом на медали.
Шахтер в четвертый раз подряд обыграл Десну / фото ФК Шахтер
В 30-м туре чемпионата Украины "Десна" в Чернигове принимала "Шахтер".
"Горняки" одержали победу в результативной встрече. У "Шахтера" забивали Манор Соломон, Тете, Майкон и Алан Патрик. У "Десні" отличились Андрей Гитченко и Александр Филиппов.
Десна - Шахтер - 2:4
Видеообзор матча
Полное видео матча
УНИАН также сообщал о том, что в 30-м туре УПЛ "Днепр-1" обыграл "Львов".
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