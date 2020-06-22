Украинская Премьер-лига: результаты 27-го тура, таблица

Cостоялся очередной тур чемпионата Украины по футболу.

С 19 по 22 июня проходил 27-й тур Украинской Премьер-лиги, который состоял из пяти матчей.

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Все поединки проходили при пустых трибунах. Матч "Олимпик" - "Карпаты", который должен был пройти в Луцке, перенесли на неопределенный срок - в донецком клубе был обнаружен коронавирус.

Донецкий "Шахтер" одержал победу над "Александрией" и рекордно быстро, за пять туров до конца сезона, стал чемпионом. "Динамо" и "Заря" одержали победы и продолжают борьбу за серебро чемпионата - у киевлян при этом на три очка больше.

Результаты матчей

"Мариуполь" - ПФК "Львов" - 3:0

Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3

"Ворскла" - "Днепр-1" - 2:0

Голы: Степанюк, 19, 48

"Шахтер" - "Александрия" - 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пенальти), Тете, 60, 78 - Банада, 48, Третьяков 52 (пенальти)

"Десна" - "Заря" - 1:2

Голы: Фаворов, 90+7 (пенальти) - Кочергин, 6, Михайличенко, 55

"Динамо" - "Колос" - 2:1

Голы: Цыганков, 64 (пенальти), Де Пена, 87 (пенальти) - Вильхамссон, 69 (пенальти)

Турнирная таблица

УНИАН ранее сообщал о том, как футболисты "Шахтера" праздновали чемпионство.

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