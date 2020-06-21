Победные эмоции: как футболисты Шахтера праздновали чемпионство (фото, видео)

"Шахтер" в тринадцатый раз в истории стал чемпионом Украины.

Донецкий "Шахтер" в 27-м туре УПЛ обыграл "Александрию" (3:2) и досрочно стал чемпионом Украины.

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Пресс-служба "горняков" опубликовала фото и видео победных эмоций "Шахтера" после матча - на поле стадиона, а также в раздевалке, где игроки и тренеры принялись обливаться шампанским. Досталось и Луишу Каштру, которому вылили шампанское на голову. Также футболисты пели традиционное "Чемпионы-чемпионы".

"Шахтер" стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд и в тринадцатый раз в истории.

УНИАН также сообщал о том, что в "Шахтере" прокомментировали досрочное завоевание титула.

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