20 и 21 марта прошли матчи 19-го тура Украинской Премьер-Лиги.
В главных матчах этого тура "Динамо" обыграло "Рух" с дублем Александра Караваева, а "Шахтер" проиграл неожиданно аутсайдеру соревнований - "Львову".
Результаты матчей
"Десна" - "Днепр-1" - 0:2
Голы: Чуже, 45+1, 90+4
"Ворскла" - "Олимпик" - 3:0
Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (автогол)
"Мариуполь" - "Минай" - 0:0
"Динамо" - "Рух" - 3:0
Голы: Караваев, 59, 90, Сидклей, 86
"Львов" - "Шахтер" - 3:2
Голы: Альваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56
"Ингулец" - "Александрия" - 1:0
Гол: Сичинава, 45+2
"Колос" - "Заря" - 1:0
Гол: Лысенко, 42
Турнирная таблица
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Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
- Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены через коронавирус. Во втором круге перенесен матч "Львов" - "Рух".
- Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.
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