"Львов" шокировал действующего чемпиона Украины / фото УПЛ

20 и 21 марта прошли матчи 19-го тура Украинской Премьер-Лиги.

В главных матчах этого тура "Динамо" обыграло "Рух" с дублем Александра Караваева, а "Шахтер" проиграл неожиданно аутсайдеру соревнований - "Львову".

Результаты матчей

"Десна" - "Днепр-1" - 0:2

Голы: Чуже, 45+1, 90+4

"Ворскла" - "Олимпик" - 3:0

Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (автогол)

"Мариуполь" - "Минай" - 0:0

"Динамо" - "Рух" - 3:0

Голы: Караваев, 59, 90, Сидклей, 86

"Львов" - "Шахтер" - 3:2 

Голы: Альваро, 24, Ныч, 48, Шина, 73 (пен.) - Соломон, 31, 56

"Ингулец" - "Александрия" - 1:0

Гол: Сичинава, 45+2

"Колос" - "Заря" - 1:0 

Гол: Лысенко, 42

Турнирная таблица

upl.ua

Читайте такжеСпор с тренером и серьезный штраф: появились новые подробности скандальной ситуации с Тайсоном в Шахтере

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

  • Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде.
  • Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
  • Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены через коронавирус. Во втором круге перенесен матч "Львов" - "Рух".
  • Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем