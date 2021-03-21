Динамо-Рух / фото УПЛ

"Динамо" и "Рух" встречались в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Поединок состоялся на стадионе НСК "Олимпийский".

В дебюте игры вингер "Динамо" Карлос Де Пена не забил пенальти. Вратарь Александр Бандура совершил безумный сейв. Однако во втором тайме киевляне напряглись и забили трижды, разбив гостей.

"Динамо" - "Рух" - 3:0

Голы: Караваев, 59, 90, Сидклей, 86

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кендзёра, Сидорчук, Шапаренко (Сидклей, 81), Буяльский, Де Пена (Шепелев, 60), Родригеш (Караваев, 46), Супряга (Гармаш, 73)

"Рух": Бандура, Белый, Стаменкович, Зец, Мысык, Карасюк (Мартынюк, 46), Федорчук, Притула (Сыч, 69), Б. Бойчук (Лях, 84), Климчук (Кондраков, 84), Борячук (Кухаревич, 46)

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Автор: Будрин Артем