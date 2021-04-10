Клуб из Чернигова набрал три очка в домашнем матче.

В рамках 21-го тура чемпионата Украины "Десна" принимала "Александрию".

"Десна" пропустила первой, однако уже через четыре минуты отыгралась, а после перерыва не только выиграла матч, но еще и сделала это разгромно.

Отметим, что Андрей Тотовицкий из "Десны" оформил дубль и стал лидером сезона в УПЛ по системе "гол+пас". В его активе 9 голов и 5 результативных передач в 18 матчах.

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"Десна" набрала 36 очков и поднялась на третье место, но у "Зари" есть два матча в запасе (35 очков). "Александрия", у которой 26 очков, идет седьмой.

"Десна" - "Александрия" - 4:1

Голы: Имереков, 33, Тотовицкий, 54, 90+3, Гуцуляк, 78 - Ковалец, 29

"Десна": Литовка, Сухоцкий, Тамм, Имереков, Конопля, Гуцуляк, Домбровский, Огиря, Калитвинцев (Гитченко, 86), Тотовицкий, Безбородько (Картушов, 75)

"Александрия": Панькив, Вантух, Дубра, Бондаренко, Лучкевич, Ковалец (Стецьков, 63), Банада, Бухал (Гречишкин, 75), Третьяков (Глоба, 87), Ситало, Шастал (Устименко, 75)

Предупреждения: Конопля, 49, Безбородько, 58, Огиря, 81

Украинская Премьер-лига: 21-й тур

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Автор: Антон Дударь