"Минай" остается на последнем месте в турнирной таблице.

В рамках 15-го тура чемпионата Украины "Александрия" принимала в гости "Минай". Поединок прошел на "КСК Ника" в Александрии.

Подопечные Владимира Шарана одержали разгромную победу благодаря голам Валерия Лучкевича, Валерия Бондаренко и Романа Вантуха.

Артем Милевский провел всю игру на скамейке запасных.

"Александрия" - "Минай" - 3:0

Голы: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Дубра (Бабогло, 56), Бондаренко, Пашаев (Стецков, 82), Ковалец (Новиков, 82), Гречишкин, Банада (Калюжный, 83), Вантух, Шастал (Устименко, 68), Лучкевич.

"Минай": Каниболоцкий, Малепе, Карась, Матич, Ковтун (Кожанов, 66), Маембе, Огбонная (Ахмедзаде, 66), Снежко (Хахлев, 84), Ткачук (Петрусенко, 66), Нуриев, Шиндер (Шпак, 84).

Украинская Премьер-лига: положение команд

После 14 туров лидирует "Динамо". У них 33 очка.

"Шахтер" дышит киевлянам в спину со второго места. У "горняков" 30 очков.

"Заря" поднялась на третью позицию. У луганчан 26 зачетных пунктов. У "Десны" на 3 балла меньше.

"Александрия" на 5-ом месте. У них 22 очка.

"Минай" на последнем, 14-м, месте. Подопечные Василия Кобина имеют всего 10 зачетных пунктов.

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Автор: Будрин Артем