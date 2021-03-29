Виталий Миколенко, который получил красную карточку в матче отбора на ЧМ-2022 против сборной Финляндии, вписал свое имя в историю сборной Украины.
Об этом сообщает Sport.ua.
Миколенко стал самым молодым футболистом, получившим красную карточку в матче за сборную Украины. Он был удален с поля в возрасте 21 год и 303 дня.
Читайте также"Запутал его": вратарь сборной Украины разделил вину за ошибку и удаление МиколенкоПредыдущим "рекордсменом" был Евгений Похлебаев - в 1994 году он получил красную карточку в матче против Кореи в 22 года 290 дней.
В пятерку также входят Виктор Леоненко (22 года 326 дней), Роман Зозуля (23 года 202 дня) и Тарас Степаненко (23 года 230 дней).
Отметим также, что красная карточка Миколенко стала 16-й в истории сборной Украины.
Украина - Финляндия: итоги матча
- Матч Финляндия - Украина завершился со счетом 1:1. На гол Жуниора Мораеса гости ответили голом Теему Пукки с пенальти.
- Финляндия и Украина встречались 3-й раз в истории. До этого Украина дважды побеждала. В обоих случаях в отборе на ЧМ-2018.
- Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Караваев (оценка - 7,7). У финнов - Теему Пукки (оценка - 7,3).
- Сборная Украины в этом матче выпустила самый молодой состав за всю историю - средний возраст коллектива был 24,6 года.
- Жуниор Мораес забил свой дебютный гол за сборную Украины.
- Андрей Шевченко подвел итоги игры, заявив, что команда провела "отличный матч".
- Свой следующий матч в отборе Украина проведет 31 марта, когда будет принимать в Киеве команду Казахстана. В тот же день Франция поедет в гости к команде Боснии и Герцеговины.
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