Команда Андрея Шевченко попытается одержать первую победу в отборе.

Сборная Украины 28 марта будет принимать сборную Финляндии на "Олимпийском" в Киеве. Матч пройдет в рамках 2-го тура квалификации ЧМ-2022.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Финляндия.

Украина - Финляндия: где смотреть матч

Начало встречи - в 21.45.

Сборная Украины

Украинская сборная стартовала в отборе с непростого испытания - выездного матча против действующих чемпионов. Однако Андрей Шевченко и его тренерский штаб смогли удивить французов.

Встреча завершилась вничью - 1:1. На гол Антуана Гризманна, забитый после незамеченного арбитрами офсайда, украинцы ответили ударом Сергея Сидорчука, после которого мяч оказался в сетке рикошетом от соперника.

Если против Франции сборная Украины играла от обороны в пять защитников, то в домашней игре с финнами стоит рассчитывать на более атакующий футбол команды. В то же время тренерскому штабу "желто-синих" необходимо держать в уме и тот факт, что в марте предстоит сыграть еще и против Казахстана.

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Сборная Финляндии

Сборная Финляндии в прошлом году играла в Лиге наций в дивизионе В, где ее соперниками были Уэльс, Болгария и Ирландия. Финны потеряли очки только в играх с валлийцами (два поражения) и заняли второе место.

В квалификации на чемпионат мира Финляндия стартовала с домашней ничьей против Боснии и Герцеговины. Матч завершился со счетом 2:2.

Финны проигрывали, затем вышли вперед усилиями Теему Пукки, но удержать преимущество в счете не смогли.

Кто не сыграет?

Сборная Украины в мартовских матчах не может рассчитывать на Тараса Степаненко, Виктора Цыганкова и Артема Беседина. Также перед игрой расположение команды покинул Андрей Ярмоленко, который не успевает восстановиться после травмы.

Сборная Финляндии перед игрой осталась без своего капитана - травму получил Тим Спарв.

Ориентировочные составы

Украина: Бущан, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Марлос, Яремчук, Мораес

Финляндия: Градецки, Хямяляйнен, Тойвио, Араюури, Райтала, Камара, Алхо, Лод, Кауко, Валакари, Пукки

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Сборная Финляндии заслуживает очень большого внимания и уважения. Команда в последние годы показывает превосходные результаты. Она прошла квалификацию, попала на Евро-2020. Сбалансированная команда, которая имеет хороших исполнителей. Поединок будет непростым, мы это понимаем. Будет очень много борьбы и единоборств. Кто больше выиграет, тот и будет ближе к успеху".

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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва:

"Уверен, что нас ждет тяжелая встреча, ведь мы хорошо понимаем, насколько сильно сейчас действует украинская сборная. Впрочем я не теряю надежды, что моя команда покажет свой лучший футбол и получит благоприятный для нас результат".

Арбитр

Матч будет судить румынский арбитр Иштван Ковач. При нем сборная Украины ранее играла один раз - в 2014 году она обыграла Молдову в контрольном матче (1:0).

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Автор: Антон Дударь