Сборная Украины проведет свой второй матч в отборе на мировое первенство.

28 февраля сборная Украины во втором туре квалификации ЧМ-2022 сыграет против сборной Финляндии. Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Финляндия.

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Украина - Финляндия: где смотреть матч онлайн

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале "Украина".

Также трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Матч начнется в 21.45.

Украина - Финляндия: перед матчем

"Желто-синяя" сборная успешно начала отбор на ЧМ-2022, сыграв на выезде с французами вничью и набрав свое первое очко в копилку.

Финляндия тоже начала квалификацию положительно. Скандинавская команда смогла отыграться с 0:1 против Боснии и Герцеговины и вырвать ничью в домашнем поединке. Это все случилось усилиями 30-летнего нападающего Теэму Пукки, который "вколотил" боснийцам дубль.

Тренерский штаб украинцев не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые находятся в лазарете. С большой вероятностью Андрей Ярмоленко тоже не успеет залечить свою травму.

Матч будет судить румынский арбитр Иштван Ковач. При нем сборная Украины ранее в 2014 году обыграла Молдову в контрольном матче (1:0).

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Автор: Антон Дударь