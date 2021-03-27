Руслан Малиновский - один из лидеров украинской сборной / фото REUTERS
28 февраля сборная Украины во втором туре квалификации ЧМ-2022 сыграет против сборной Финляндии. Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Финляндия.
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Украина - Финляндия: где смотреть матч онлайн
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале "Украина".
Также трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1".
Матч начнется в 21.45.
Украина - Финляндия: перед матчем
- "Желто-синяя" сборная успешно начала отбор на ЧМ-2022, сыграв на выезде с французами вничью и набрав свое первое очко в копилку.
- Финляндия тоже начала квалификацию положительно. Скандинавская команда смогла отыграться с 0:1 против Боснии и Герцеговины и вырвать ничью в домашнем поединке. Это все случилось усилиями 30-летнего нападающего Теэму Пукки, который "вколотил" боснийцам дубль.
- Тренерский штаб украинцев не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые находятся в лазарете. С большой вероятностью Андрей Ярмоленко тоже не успеет залечить свою травму.
- Матч будет судить румынский арбитр Иштван Ковач. При нем сборная Украины ранее в 2014 году обыграла Молдову в контрольном матче (1:0).
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