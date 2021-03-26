Команда Андрея Шевченко продолжит прокладывать себе путь в Катар.

28 марта сборная Украины проведет матч отборочного цикла ЧМ-2022 года против команды Финляндии. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит - в 21:45.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Финляндия.

Букмекеры записали Украину в фавориты этой встречи.

Коэффициент на победу финнов составляет 5,65, тогда как на успех команды Андрея Шевченко - 1,75. Ничья оценивается коэффициентом 3,68.

На то, что украинцы смогут не проиграть дома, коэффициент составляет 1,18. На победу Финляндии или ничью - 2,25.

Украина - Финляндия: перед матчем

"Желто-голубая" сборная успешно начала отбор на ЧМ-2022, сыграв на выезде с французами вничью и набрав свое первое очко в копилку.

Финляндия тоже начала квалификацию положительно. Скандинавская команда смогла отыграться с 0:1 против Боснии и Герцеговины и вырвать ничью в домашнем поединке. Это все случилось усилиями 30-летнего нападающего Теэму Пукки, который "вколотил" боснийцам дубль.

Тренерский штаб украинцев не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Артема Беседина и Виктора Цыганкова, которые находятся в лазарете. С большой вероятностью Андрей Ярмоленко тоже не успеет залечить свою травму.

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Автор: Будрин Артем