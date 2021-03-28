28 марта сборная Украины проведет второй матч в отборе на чемпионат мира-2022 - подопечные Андрея Шевченко будут принимать сборную Финляндии. Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Финляндия.
Украина - Финляндия: где смотреть матч
Начало встречи - в 21.45.
Обе команды стартовали в квалификации с ничейных результатов. Сборная Украины в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), а Финляндия дома не смогла обыграть Боснию и Герцеговину (2:2).
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Судить матч будет рефери из Румынии Иштван Ковач. На матче не будет использоваться система VAR.
Квалификация ЧМ-2022, 2-й тур
Украина - Финляндия
Онлайн-трансляция матча
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