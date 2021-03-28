Украина попытается одержать первую победу в квалификации на чемпионат мира.

28 марта сборная Украины проведет второй матч в отборе на чемпионат мира-2022 - подопечные Андрея Шевченко будут принимать сборную Финляндии. Матч пройдет на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Финляндия.

Украина - Финляндия: где смотреть матч

Начало встречи - в 21.45.

Обе команды стартовали в квалификации с ничейных результатов. Сборная Украины в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), а Финляндия дома не смогла обыграть Боснию и Герцеговину (2:2).

Украина - Финляндия: прогноз букмекеров

Судить матч будет рефери из Румынии Иштван Ковач. На матче не будет использоваться система VAR.

Квалификация ЧМ-2022, 2-й тур

Украина - Финляндия

Онлайн-трансляция матча

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь