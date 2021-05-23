Подопечные Андрея Шевченко сыграли все четыре поединка в 2021 году с идентичным счетом.

Сборная Украины провела в Харькове на ОСК "Металлист" свой первый товарищеский матч в 2021 году. Команда Андрея Шевченко расписала мировую с Бахрейном - 1:1.

После первого тайма счет не был открыт. Украина больше доминировала, но расшатать оборонительные редуты Бахрейна так и не удалось. Среди опасных моментов стоит вспомнить "рейд" Виталия Миколенко, который на вираже ворвался в чужую штрафную и откатил Николаю Шапаренко мяч под удар. Впрочем, хавбек "Динамо" не смог попасть по "круглому" и нанести акцентированного удара.

Во втором тайме украинцы начали давить еще больше. Также на поле вышли два дебютанта: Артем Довбик и Геннадий Судаков поменяли Артема Беседина и Тараса Степаненко соответственно. И как раз Довбик на 68-й минуты упустил реальную возможность открыть счет во встрече! Форвард "Днепра-1" попал в штангу с близкого расстояния.

На 75-й минуте Украина пропустила крайне нелогичный гол. Анатолий Трубин выбежал из ворот, сфолил и "привез" пенальти. Нападающий Бахрейна хладнокровно в авантюрном стиле реализовал 11-тиметровый удар "паненкой" и открыл счет в матче.

Однако на 91-й минуте Довбик мощно прострелил вдоль штрафной, а Виктор Цыганков замкнул передачу и спас для "сине-желтых" ничью.

Украина - Бахрейн - 1:1

Голы: Цыганков, 91 - Дхия, 75 (пенальти)

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик, (Караваев, 78), Макаренко (Сидорчук, 64), Степаненко (Судаков, 46), Шапаренко, Марлос, Беседин (Довбик, 46), Зубков (Цыганков, 46)

Бахрейн: Лутфалла, Набиль (аль-Хаза, 76), аль-Шемсан, Абдула Алли, Редха, Харам, аль-Шайх, Хумайдан (Хелаиф, 75), аль-Асвад (Дхия, 65), Мархун (Мадан, 75), аль-Ромайхи

Обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

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Сборная Украины: что нужно знать о подготовке к Евро-2020

Перед чемпионатом Европы сборной Украины осталось провести еще два спарринга: против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы. А также Виталий Буяльский, у которого диагностировали трещину в ступне.

В спарринге против Бахрейна тренерский штаб не смог рассчитывать на украинских легионеров, которые еще завершают сезоны в европейских чемпионатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Александр Зинченко, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрей Ярмоленко). Эта группа игроков присоединится к команде позже.

В лагере "желто-синих" царит замечательная атмосфера, коллектив Андрея Шевченко в Харькове в хорошем настроении продолжает подготовку к Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин