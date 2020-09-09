В этом году жеребьевки групповых этапов пройдут в начале октября.

УЕФА опубликовал информацию о проведении жеребьевок групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020-2021.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, было принято решение изменить место проведения жеребьевок - церемонии перенесены из Афин в штаб-квартиру организации в Ньоне.

"В нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях", - отметили в УЕФА.

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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2020-2021 состоится 1 октября. Начало - в 20.00 по киевскому времени.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы запланирована на 2 октября. Она начнется в 15.00 по Киеву.

Обе жеребьевки пройдут при закрытых дверях. На них не будут присутствовать представители клубов и прессы. Приедут только футболисты, которым будут вручать награды.

В рамках церемоний жеребьевок также будут вручены награды лучшим игрокам ЛЧ и ЛЕ по итогам прошлого сезона.

Еврокубки в сезоне 2020-2021: что нужно знать

Квалификация Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020-2021 проводится в сокращенном формате: в ЛЧ на всех стадиях, кроме решающего (раунда плей-офф), команды проводят по одному матчу вместо привычных двух, в ЛЕ - все стадии пройдут в формате одной игры.

В Лиге чемпионов уже сыгран второй раунд квалификации. Матчи третьего раунда квалификации запланированы на 15-16 сентября, а матчи раунда плей-офф - на 22-23 сентября и 29-30 сентября (результаты жеребьевки).

В Лиге Европы завершен первый раунд квалификации. Второй раунд состоится 16-17 сентября, третий - 24 сентября (результаты жеребьевки для украинских клубов). Жеребьевка раунда плей-офф состоится 18 сентября, а матчи этой стадии - 1 октября.

От Украины на групповом этапе Лиги чемпионов уже точно выступит "Шахтер", а в Лиге Европы сыграет "Заря". Квалификацию ЛЧ предстоит пройти "Динамо", а квалификацию ЛЕ попытаются преодолеть "Десна" и "Колос".

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Автор: Антон Дударь