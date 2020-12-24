"ПСЖ" объявил об отставке Томаса Тухеля.

Французкий чемпион ПСЖ решил уволить своего главного тренера немца Томаса Тухеля.

47-летний Томаса Тухель был уволен вечером 23 декабря по решению спортивного директора парижан Леонардо, сообщает RMC.

Причиной отставки Тухеля с поста главного тренера стало нынешнее положение ПСЖ в турнирной таблице чемпионата Франции, пишет L'Equipe. На данный момент парижане занимают третью строчку, отставая от Лиона и Лилля на один пункт.

Сообщается, что заменить Тухеля на посту тренера парижан может 48-летний Маурисио Почеттино. В ноябре 2019 года Почеттино покинул "Тоттенхэм" и сейчас находится без работы.

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Работа Томаса Тухеля в ПСЖ

Тухель работал в ПСЖ с лета 2018 года, а его контракт заканчивался летом 2021 года.

С клубом он дважды стал чемпионом Франции, также выиграл Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны.

В прошлом сезоне он довел команду до финала Лиги чемпионов.

Парижане с первого места вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с "Барселоной".

Вчера ПСЖ разгромил "Страсбур" в 17-м туре Лиги 1 (4:0).

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Автор: Олег Давыгора