Александр Ярославский публично обозначил свое намерение вскоре вернуться в футбол.

В Харькове на ОСК Металлист на занятии сборной Украины побывали видные гости.

Об этом сообщает zbirna.com.

Президент харьковского ФК Металл Евгений Красников, главный тренер этой команды Александр Кучер и президент ФК Металлист в 2005—2012 годах Александр Ярославский тепло пообщались с представителями тренерского штаба и игроками национальной команды, которая проводит сбор накануне Евро-2020.

Как известно, Металл в текущем сезоне досрочно стал победителем группы Б второй лиги и завоевал путевку в первую лигу. А Александр Ярославский публично обозначил свое намерение вскоре вернуться в футбол.

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Автор: Иван Бойко