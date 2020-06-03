В топ-клубе АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом
В лондонском "Тоттенхэме" выявили один случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщил официальный сайт "шпор".
Имя зараженного человека не разглашается, как и то, является ли он футболистом или же сотрудником клуба.
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У заболевшего в данный момент нет никаких симптомов. Он проведет семь дней в самоизоляции, после чего сдаст еще один тест.
Отметим, что всего в ходе четвертого этапа тестирования в АПЛ были проверены 1197 человек. Положительным оказался только один тест. Всего в чемпионате Англии было выявлено 13 случаев заражения COVID-19.
Напомним, АПЛ планируется возобновить с 17 июня.
После 29 туров "Тоттенхэм" занимает в таблице АПЛ восьмое место.
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