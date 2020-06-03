В топ-клубе АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом

Имя заболевшего не раскрывается, как и то, является ли он футболистом.

В лондонском "Тоттенхэме" выявили один случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщил официальный сайт "шпор".

Имя зараженного человека не разглашается, как и то, является ли он футболистом или же сотрудником клуба.

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У заболевшего в данный момент нет никаких симптомов. Он проведет семь дней в самоизоляции, после чего сдаст еще один тест.

Отметим, что всего в ходе четвертого этапа тестирования в АПЛ были проверены 1197 человек. Положительным оказался только один тест. Всего в чемпионате Англии было выявлено 13 случаев заражения COVID-19.

Напомним, АПЛ планируется возобновить с 17 июня.

После 29 туров "Тоттенхэм" занимает в таблице АПЛ восьмое место.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что тренер английского "Лестера" рассказал, как переболел коронавирусом.

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