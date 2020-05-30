"С трудом мог ходить": тренер одного из лидеров АПЛ рассказал, как переболел коронавирусом

Брендан Роджерс переболел коронавирусом вместе со своей супругой.

Главный тренер английского "Лестера" Брендан Роджерс сообщил, что переболел коронавирусом еще в марте.

Слова Роджерса приводит BBC.

Тренер признался, что подхватил вирус во второй половине марта, а также рассказал о симптомах.

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"На протяжении трех недель у меня не было обоняния, я не чувствовал вкус, не было нормального аппетита. У меня не было сил. Это было странное ощущение - есть пищу, не чувствуя ее вкус и запах. Через неделю после моего заболевания те же симптомы появились у моей жены. Мы прошли тестирование, и у нас диагностировали коронавирус", - сказал Роджерс.

"Я с трудом мог ходить. Это напомнило мне о том, как я поднимался на Килиманджаро в 2011 году. Чем выше ты поднимаешься, тем труднее становится дышать. Когда я впервые после заболевания попытался совершить пробежку, то мне было трудно пробежать даже десять метров", - также отметил тренер.

В нынешнем сезоне "Лестер" под руководством Роджерса занимает третье место в таблице АПЛ.

Как сообщал УНИАН, в АПЛ уже утвердили дату возобновления сезона.

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