В Английской Премьер-лиге утвердили дату возобновления сезона
Сезон 2019-2020 в Английской Премьер-лиге возобновится 17 июня.
Об этом сообщает BBC.
Решение о возобновлении сезона с этой даты было принято в ходе собрания клубов АПЛ.
Сезон возобновится двумя отложенными матчами: 17 июня состоятся поединки "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед".
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30-й тур начнется 20 июня. Возможно также проведение одного матча 19 июня.
Ожидается, что чемпионат будет завершен 1-2 августа.
Напомним, АПЛ была приостановлена после 29 туров. В турнире уверенно лидирует "Ливерпуль", который набрал 82 очка и опережает "Манчестер Сити" на 25 очков.
Как сообщал УНИАН, ранее в АПЛ выявили еще два случая заражения коронавирусом. Всего в рамках трех этапов тестирования было зафиксировано двенадцать случаев заболевания.
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