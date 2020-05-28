В Английской Премьер-лиге утвердили дату возобновления сезона

На собрании клубов АПЛ было принято решение о дате возобновления сезона.

Сезон 2019-2020 в Английской Премьер-лиге возобновится 17 июня.

Об этом сообщает BBC.

Решение о возобновлении сезона с этой даты было принято в ходе собрания клубов АПЛ.

Сезон возобновится двумя отложенными матчами: 17 июня состоятся поединки "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед".

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30-й тур начнется 20 июня. Возможно также проведение одного матча 19 июня.

Ожидается, что чемпионат будет завершен 1-2 августа.

Напомним, АПЛ была приостановлена после 29 туров. В турнире уверенно лидирует "Ливерпуль", который набрал 82 очка и опережает "Манчестер Сити" на 25 очков.

Как сообщал УНИАН, ранее в АПЛ выявили еще два случая заражения коронавирусом. Всего в рамках трех этапов тестирования было зафиксировано двенадцать случаев заболевания.

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