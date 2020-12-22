Контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до лета / фото ФК Шахтер

Полузащитник "Шахтера" Тайсон заявил, что следующим летом хочет перейти в бразильский "Интернасьональ".

Об этом сообщает uol.com.br.

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Тайсон 22 декабря посетил тренировку "Интернасьоналя" и дал комментарий, в котором подчеркнул, что планирует отработать до конца свой контракт с "Шахтером", а летом вернуться на родину.

"Мое желание - вернуться в "Интернасьональ". Но это зависит не только от меня, это зависит от предстоящих переговоров. Мой менеджер и юрист поговорят с представителями бразильского клуба. У меня еще пять месяцев по контракту с "Шахтером", и в январе я вернусь в клуб, чтобы доиграть там сезон. Я также собираюсь поговорить с людьми из донецкого клуба, чтобы узнать всю ситуацию", - сказал Тайсон.

Он также подчеркнул, что переход в "Интернасьональ" является для него приоритетным вариантом.

"Болельщики "Интернасьоналя" могут быть спокойными. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет "Интернасьональ". У меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером", но я хочу вернуться", - сказал Тайсон.

Источник отмечает, что "Интернасьональ" заинтересован в трансфере Тайсона и попытается договориться с "Шахтером" о трансфере игрока уже зимой.

Трансфер Тайсона: главное

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Автор: Антон Дударь