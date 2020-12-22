Тайсон хочет вернуться в Бразилию после окончания контракта с "Шахтером".

Полузащитник "Шахтера" Тайсон заявил, что следующим летом хочет перейти в бразильский "Интернасьональ".

Об этом сообщает uol.com.br.

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Тайсон 22 декабря посетил тренировку "Интернасьоналя" и дал комментарий, в котором подчеркнул, что планирует отработать до конца свой контракт с "Шахтером", а летом вернуться на родину.

"Мое желание - вернуться в "Интернасьональ". Но это зависит не только от меня, это зависит от предстоящих переговоров. Мой менеджер и юрист поговорят с представителями бразильского клуба. У меня еще пять месяцев по контракту с "Шахтером", и в январе я вернусь в клуб, чтобы доиграть там сезон. Я также собираюсь поговорить с людьми из донецкого клуба, чтобы узнать всю ситуацию", - сказал Тайсон.

Он также подчеркнул, что переход в "Интернасьональ" является для него приоритетным вариантом.

"Болельщики "Интернасьоналя" могут быть спокойными. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет "Интернасьональ". У меня еще пять месяцев контракта с "Шахтером", но я хочу вернуться", - сказал Тайсон.

Источник отмечает, что "Интернасьональ" заинтересован в трансфере Тайсона и попытается договориться с "Шахтером" о трансфере игрока уже зимой.

Трансфер Тайсона: главное

Контракт 32-летнего плеймейкера с дончанами истекает летом 2021 года.

В октябре Тайсон заявил, что не будет продлевать контракт с "Шахтером", и начал переговоры с "Интернасьоналем".

Летом 2019 года Тайсона пыталась подписать "Рома", бразилец давил на "Шахтер" через соцсети, однако донецкий клуб не отпустил игрока, объяснив это тем, что римский клуб не был готов заплатить 30 миллионов отступных.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года и долгое время он был капитаном команды. В донецкий клуб хавбек перешел из "Металлиста". В составе "Шахтера" бразилец стал шестикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины, а также четыре раза выигрывал Суперкубок страны.

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Автор: Антон Дударь