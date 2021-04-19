Флорентино Перес не боится угроз от УЕФА.

Президент "Реала" и глава новосозданной европейской суперлиги Флорентино Перес высказался относительно санкций, которые хочет применить УЕФА.

Об этом сообщает Sports Illustrated.

"Если игрокам, которые принимают участие в Суперлиге, запретят играть на чемпионате мира 2022 в Катаре, мы создадим свой собственный чемпионат мира. Это не такая и сложная задача", - считает 74-летний футбольный функционер.

"Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол - единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более 4 млрд болельщиков, и наша ответственность как крупных клубов заключается в том, чтобы удовлетворить их пожелания", - добавил Перес.

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Автор: Артем Будрин