Украинская команда рискует остаться без своего капитана - Александра Зинченко.

Президент УЕФА Александер Чеферин сделал громкое заявление. Футбольный функционер хочет запретить футболистам Суперлиги играть за свои сборные.

Слова 53-летнего словенского юриста приводит Marca.

"УЕФА и футбольный мир будут действовать сообща против позорного и корыстного предложения нескольких клубов, которыми руководит жадность и ничто иное. Мы все едины против этого бессмысленного проекта. Игроки, которые примут участие в закрытой лиге, не смогут играть за свои национальные сборные и соответственно им будет запрещено играть на чемпионате мира и чемпионате Европы, - заявил Чеферин.

В тех клубах, которые хотят организовать Суперлигу есть два украинца: Андрей Лунин из мадридского "Реала" и Александр Зинченко из "Манчестер Сити".

Создание Суперлиги: что известно

12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".

В то же время немецкие "Бавария" и "Боруссия" Дортмунд, а также французский ПСЖ отказались присоединиться к Суперлиге.

Старт турнира намечен на август. В нем сыграют 20 клубов - 15 клубов-учредителей (еще три присоединятся к турниру позже) и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне. Матчи будут проходить в середине недели. Команды будут разбиты на две группы, в плей-офф выйдут по пять сильнейших (три - сразу в 1/4 финала, две - в 1/8).

Главой Суперлиги стал президент "Реала" Флорентино Перес.

Согласно планам, каждый клуб-участник Суперлиги должен получить 350 миллионов евро.

УЕФА категорически против создания Суперлиги и уже пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги.

Клубы Суперлиги пригрозили судом в ответ на потенциальные санкции.

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Автор: Артем Будрин