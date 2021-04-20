Мюнхенский клуб планирует оставаться в Лиге чемпионов.

Действующий победитель Лиги чемпионов "Бавария" отказалась присоединиться к созданной топ-клубами Суперлиге Европы.

Об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил:

"Бавария" не участвовала в планировании Суперлиги. Убеждены, что нынешняя статика в футболе - это серьезная основа. "Бавария" приветствует реформы Лиги чемпионов, потому что мы считаем, что они являются правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный предварительный раунд будет способствовать усилению напряженности и эмоциональности соревнований".

Румменигге также выразил мнение, что Суперлига не решит финансовые проблемы европейских клубов, вызванные коронавирусом.

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"Скорее, все европейские клубы должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам" - добавил он.

Напомним, присоединиться к Суперлиге также отказались "Боруссия" Дортмунд и ПСЖ.

Создание Суперлиги: что известно

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Автор: Антон Дударь