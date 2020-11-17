Директор сборной Швейцарии по футболу Пьерлуиджи Тами прокомментировал отмену матча 6-го тура Лиги наций против Украины.
Тами цитирует сайт watson.ch.
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"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом финале. Мы также бьіли готовы перенести встречу на завтра. Очень хотели, чтобы решение было принято по спортивному принципу, а не за пределами поля. Но теперь мы должны принять то, что есть", - сказал Тами.
Матч Швейцария - Украина должен был состояться 17 ноября, но отменен в связи с решением Департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины.
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Вечером 16 ноября сборная Украины сдала новые тесты на коронавирус. Утром 17 ноября были получены результаты - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- Решение о дальнейшей судьбе поединка будет принимать УЕФА. Есть три варианта: перенос матча на более поздний срок, техническое поражение для одной из команд, если УЕФА посчитает ее виновной в срыве игры, или же проведение жеребьевки, которая определит результат матча (1:0, 0:0 или 0:1).
- Стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение.
- Появились комментарии врача, из-за решения которого матч был отменен.
- Матч Швейцария - Украина является решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А. Перед последним туром у Украины в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3.
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