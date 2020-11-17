В сборной Швейцарии заявили, что хотели решить судьбу места в элитном дивизионе Лиги наций на поле.

Директор сборной Швейцарии по футболу Пьерлуиджи Тами прокомментировал отмену матча 6-го тура Лиги наций против Украины.

Тами цитирует сайт watson.ch.

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"Это позор. Мы были готовы и мотивированы сыграть в этом финале. Мы также бьіли готовы перенести встречу на завтра. Очень хотели, чтобы решение было принято по спортивному принципу, а не за пределами поля. Но теперь мы должны принять то, что есть", - сказал Тами.

Матч Швейцария - Украина должен был состояться 17 ноября, но отменен в связи с решением Департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины.

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Антон Дударь