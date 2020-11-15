Тренерский штаб решил пополнить состав перед матчем со Швейцарией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дополнительно вызвал троих футболистов для подготовки к матчу шестого тура группового этапа Лиги наций против Швейцарии.

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Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

К главной командой страны присоединятся полузащитники Александр Назаренко, Сергей Булеца (оба - "Днепр-1") и Георгий Судаков ("Шахтер"). Все они находились в расположении молодежной сборной Украины U-21.

Перед вылетом в Швейцарию футболисты сдадут тесты на коронавирус. Их прибытие ожидается вечером 16 ноября.

Все трое игроков получили дебютные вызовы в сборную Украины. Они призваны компенсировать потери команды - из-за коронавируса еще перед матчем с Германией выбыли Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Андрей Ярмоленко.

Швейцария - Украина: перед матчем

Матч Швейцария - Украина состоится в Люцерне 17 ноября. Начало - в 21.45.

Сборная Украины уже прилетела в Швейцарию и получила результаты тестов на коронавирус, которые были сделаны в Германии. Все они негативные.

По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.

Германия лидирует с 9 очками в активе, у Испании - 8 пунктов. Швейцария отстает от Украины на три очка.

Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.

В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.

В пятом туре Украина уступила Германии, а швейцарцы сыграли вничью с Испанией.

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Автор: Данил Слесь