Виктор Коваленко использовал сразу все средства защиты, когда летел домой.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко вернулся в Украину из Германии, где находился в расположении сборной.

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Об этом сообщает УАФ.

Коваленко стал одним из четверых футболистов, которые сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем Лиги наций против Германии (1:3). Также COVID-19 подтвердился у Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука. Кроме того, заразился и менеджер сборной Вадим Комардин.

Цыганков, Сидорчук и Комардин улетели в Киев на специальном чартере, который организовало "Динамо". Ярмоленко отправился в Лондон, а вопрос его возвращения взял на себя клуб украинца "Вест Хэм".

Коваленко летел в Украину на самолете, который заказала Украинская ассоциация футбола.

Футболист "Шахтера" поднялся на борт в защитном костюме, маске и перчатках.

Сборная Украины в Лиге наций: главное

Матч проходил в Лейпциге и стал пятым в группе для сборной Украины.

Игру заключительного тура Лиги наций украинцы проведут 17 ноября на выезде против Швейцарии.

По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.

Германия лидирует с 9 очками в активе, у Испании - 8 пунктов. Швейцария отстает от Украины на три очка.

Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.

Андрей Шевченко выделил позитивные моменты из поражения от Германии.

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Автор: Данил Слесь