Тренер рассчитывает на позитивный сценарий.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с возможной отменой матча против Швейцарии в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций.

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Специалиста цитирует zbirna.com.

"Мы довызвали игроков из молодежной команды. Мы знали, что они проходят сбор и сдают тесты. Мы хотя бы знали, что они не инфицированы. Ребята чистые.

Что касается настроения в команде, то мы прекрасно понимаем нынешнюю ситуацию. Если игра состоится, то ребята к ней готовы. Настроение у игроков нормальное. Никакой паники нет, мы соблюдаем все нормы, делаем то, что нам говорят. Мы должны уважать правила, слушать организаторов.

Мы еще ждем результаты повторных тестов, сделанных сегодня. Если у нас будет достаточное количество футболистов, чтобы выйти на поле, то мы будем играть. Увидим, какие результаты тестов, какие игроки в строю, и тогда уже будем определяться с составом", - сказал Шевченко.

Тренер добавил, что обе команды заслуживают остаться в элите турнира:

"Я считаю, что Швейцария, как и Украина, заслужила право остаться в высшем дивизионе Лиги наций. Обе наши команды очень хорошего качества. Я знаю, что мы играем против хорошего соперника. Постараемся выставить максимально боевой состав".

Швейцария - Украина: перед матчем

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Автор: Данил Слесь