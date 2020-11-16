Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с возможной отменой матча против Швейцарии в рамках шестого тура группового этапа Лиги наций.
Читайте также"Специфический стиль": тренер сборной Швейцари назвал сильные стороны Украины перед решающим матчем
Специалиста цитирует zbirna.com.
"Мы довызвали игроков из молодежной команды. Мы знали, что они проходят сбор и сдают тесты. Мы хотя бы знали, что они не инфицированы. Ребята чистые.
Что касается настроения в команде, то мы прекрасно понимаем нынешнюю ситуацию. Если игра состоится, то ребята к ней готовы. Настроение у игроков нормальное. Никакой паники нет, мы соблюдаем все нормы, делаем то, что нам говорят. Мы должны уважать правила, слушать организаторов.
Мы еще ждем результаты повторных тестов, сделанных сегодня. Если у нас будет достаточное количество футболистов, чтобы выйти на поле, то мы будем играть. Увидим, какие результаты тестов, какие игроки в строю, и тогда уже будем определяться с составом", - сказал Шевченко.
Тренер добавил, что обе команды заслуживают остаться в элите турнира:
"Я считаю, что Швейцария, как и Украина, заслужила право остаться в высшем дивизионе Лиги наций. Обе наши команды очень хорошего качества. Я знаю, что мы играем против хорошего соперника. Постараемся выставить максимально боевой состав".
Швейцария - Украина: перед матчем
- Матч Швейцария - Украина должен состояться в Люцерне 17 ноября. Начало - в 21.45. Где смотреть матч по ТВ.
- Перед матчем стало известно, что у троих футболистов сборной Украины подтвердился коронавирус. Перед игрой украинские футболисты еще раз пройдут тестирование, после чего решится судьба поединка.
- По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.
Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.
- В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.
- В пятом туре Украина уступила Германии, а швейцарцы сыграли вничью с Испанией.
- Перед матчем со Швейцарией тренерский штаб сборной Украины вызвал троих дебютантов.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram