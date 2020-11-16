Команде Андрея Шевченко разрешили провести вечернюю тренировку.

Судьба матча сборной Украины против Швейцарии в Лиге наций решится после дополнительного тестирования украинских футболистов.

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Об этом сообщает УАФ.

Организаторы поединка и власти Люцерна разрешили команде провести вечернюю тренировку, которая состоится после пресс-конференции Андрея Шевченко.

Игроки прибудут на стадион "Сивасспорарена" за час до тренировки и сдадут дополнительные ПЦР-тесты, результаты которых будут решающим фактором в вопросе проведения матча.

Швейцария - Украина: перед матчем

Матч Швейцария - Украина должен состояться в Люцерне 17 ноября. Начало - в 21.45.

Перед матчем стало известно, что у троих футболистов сборной Украины подтвердился коронавирус. Они уже изолированы в отельных номерах от остальной команды.

По итогам пяти туров сборная Украины остается на третьем месте в группе D, набрав 6 очков.

Ничья или победа в заключительном туре против швейцарцев позволит команде Шевченко сохранить место в элите турнира. Поражение с разницей в два мяча или с более крупным счетом отправит украинцев в Лигу B. Даже математических шансов на выход в плей-офф у сборной Украины уже нет.

В первом туре группового этапа Украина принимала Швейцарию и одержала победу со счетом 2:1.

В пятом туре Украина уступила Германии, а швейцарцы сыграли вничью с Испанией.

Еще до матча с немцами в составе сборной Украины коронавирус подтвердился у четверых футболистов.

Перед матчем со Швейцарией тренерский штаб сборной Украины вызвал троих дебютантов.

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Автор: Данил Слесь