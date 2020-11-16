Сборная Украины сдаст тесты перед вечерней тренировкой / фото УАФ

Судьба матча сборной Украины против Швейцарии в Лиге наций решится после дополнительного тестирования украинских футболистов.

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Об этом сообщает УАФ.

Организаторы поединка и власти Люцерна разрешили команде провести вечернюю тренировку, которая состоится после пресс-конференции Андрея Шевченко.

Игроки прибудут на стадион "Сивасспорарена" за час до тренировки и сдадут дополнительные ПЦР-тесты, результаты которых будут решающим фактором в вопросе проведения матча.

Швейцария - Украина: перед матчем

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Автор: Данил Слесь