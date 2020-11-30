Жуниор Мораес прокомментировал предстоящий матч против "Реала".

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против "Реала", который пройдет 1 декабря на НСК "Олимпийский".

"Лично я хотел бы сыграть против Рамоса. Но если смотреть со стороны нашей команды, то для нас плюс, что он не будет играть", - сказал он, как пишет ТК Футбол.

Футболист отметил, что считает Рамоса лучшим защитником в мире.

"Мы должны смотреть на «Реал» не только как на 11 лучших игроков мира, а учитывать, что там все игроки топ-уровня. Конечно, для нас хорошо, что Рамос не сыграет, но у них есть футболисты, которые могут его хорошо заменить", - заявил Мораес.

Шахтер - Реал: перед матчем

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Автор: Олег Давыгора