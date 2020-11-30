Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против "Реала", который пройдет 1 декабря на НСК "Олимпийский".
"Лично я хотел бы сыграть против Рамоса. Но если смотреть со стороны нашей команды, то для нас плюс, что он не будет играть", - сказал он, как пишет ТК Футбол.
Футболист отметил, что считает Рамоса лучшим защитником в мире.
"Мы должны смотреть на «Реал» не только как на 11 лучших игроков мира, а учитывать, что там все игроки топ-уровня. Конечно, для нас хорошо, что Рамос не сыграет, но у них есть футболисты, которые могут его хорошо заменить", - заявил Мораес.
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Шахтер - Реал: перед матчем
- Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Реал" пройдет 1 декабря на "Олимпийском" в Киеве.
- Встреча команд в первом круге прошла на "Бернабеу" и завершилась сенсационной победой "Шахтера" со счетом 3:2.
- После 4-х туров "Реал" набрал 7 очков и занимает второе место в группе В. У "Шахтера" - 4 очка и третья позиция. Ничья в этом матче выведет "сливочных" в плей-офф.
- "Шахтер" перед встречей с "Реалом" в УПЛ вырвал победу у "Днепра-1", а мадридцы в своем чемпионате проиграли "Алавесу".
- Судить матч будет хорошо знакомый "Шахтеру" и другим украинским командам арбитр.
- "Шахтер" накануне матча против "Реала" сообщил, что в поединке не смогут принять участие семь игроков клуба.
Мадридский Реал привез в Киев 21 футболиста на матч против Шахтера.
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