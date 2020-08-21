Шахтер пробил три пенальти и одержал победу в первом туре УПЛ
В рамках первого тура УПЛ донецкий "Шахтер" на "Олимпийском" принимал "Колос".
"Горняки" одержали победу в матче, в котором в ворота "Колоса" было назначено три пенальти. При этом первые два удара с "точки" "Шахтер" не реализовал.
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В компенсированное к первому тайму время голкипер "Колоса" Евгений Волынец отразил удар с пенальти от Тайсона, на 53-й минуте справился и с ударом Марлоса.
На 60-й минуте "Шахтер" получил еще один шанс забить с одиннадцатиметрового. В этот раз к мячу подошел Алан Патрик, которому удалось открыть счет во встрече.
На 70-й минуте Патрик оформил дубль, завершив контратаку "горняков". А еще через две минуты Тете довел счет до крупного - мяч после его удара попал в штангу, затем в спину голкипера, после чего оказался в сетке.
От разгромного поражения "Колос" спас Денис Костышин.
"Шахтер" - "Колос" - 3:1
Голы: Алан Патрик, 60 (с пенальти), 70, Волынец, 72 (в свои ворота) - Костышин, 77
"Шахтер": Трубин, Додо (Болбат, 75), Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио (Соломон, 75), Марлос (Тете, 65), Алан Патрик (Коваленко, 73), Тайсон (Коноплянка, 73), Мораес
"Колос": Волынец, Зозуля, Петров, Максименко, Емец, Задоя (Милько, 61), Смирный (Костышин, 74), Ориховский (Богданов, 61), Антюх, Бондаренко (Лысенко, 62), Морозко (Ильин, 74)
Предупреждения: Емец, Волынец, Задоя, Максименко, Бондаренко
Нереализованные пенальти: Тайсон, 45+1, Марлос, 53
1-й тур УПЛ: что нужно знать
- Первый тур УПЛ 2020-2021 проходит с 21 по 23 августа. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.
- Матчи первого тура проходят без зрителей.
- Поединок между "Львовом" и "Минаем" был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе львовян.
- Киевское "Динамо" стартовало в чемпионате с победы. В первом официальном матче Мирчи Луческу динамовцы разгромили "Олимпик".
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