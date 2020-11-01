Главным арбитром назначен рефери из Нидерландов.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах будет судить рефери из Нидерландов Сердар Гезюбююк.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Вся бригада арбитров на матче будет представлять Нидерланды. Помогать Гезюбююку на линиях будут Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. За VAR будут отвечать Пол ван Букел и Деннис Хиглер. Четвертый судья - Аллард Линдхут.

35-летний Гезюбююк ранее один раз пересекался с "Шахтером". Он работал на матче квалификации Лиги чемпионов 2016-2017 "Шахтер" - "Янг Бойз", в котором "горняки" одержали победу со счетом 2:0.

"Шахтер" - "Боруссия" Менхенгладбах: перед матчем

Матч "Шахтер" - "Боруссия" М состоится 3 ноября. Начало - в 19.55.

"Шахтер" и гладбахская "Боруссия" ранее друг против друга не играли.

После двух туров "Шахтер" возглавляет группу В, имея в активе 4 очка. У "Боруссии" - 2 очка и второе место.

В стартовых турах "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" (3:2) и сыграл вничью с "Интером" (0:0). "Боруссия" завершила матчи против миланцев и мадридцев с одинаковым счетом - 2:2.

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Автор: Антон Дударь