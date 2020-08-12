"Доминировали": Каштру - о победе Шахтера в четвертьфинале Лиги Европы

Луиш Каштру доволен результатом, которого добилась его команда.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал разгромную победу над "Базелем" в четвертьфинале Лиги Европы.

"Результат - тот, которого хотели. Самое главное, что мы прошли в полуфинал. Была сложная игра, но мы практически все время доминировали. Да, во втором тайме было пару моментов, когда мы отключались. Но снова включались, подходили к своей игре", - подчеркнул Каштру.

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Португальский специалист напомнил, что соперник был непростым:

"Мы играли против команды, у которой за 10 матчей было 8 побед, 1 ничья и 1 поражение. Просто, чтобы напомнить, насколько сложным был матч. Сегодня очень доволен своими игроками, будем готовиться к следующему матчу. Это сейчас самое главное", - сказал Каштру в эфире телеканала "Футбол 1", передает Tribuna.com.

"Шахтер" обыграл "Базель" со счетом 4:1 благодаря голам Жуниора Мораеса, Тайсона, Алана Патрика и Додо.

В полуфинале "горняки" 17 августа сыграют с итальянским "Интером".

Решающие стадии Лиги Европы в связи с коронавирусом впервые проходят в формате "Финала восьми" - турнир принимает Германия.

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