"Будет не совсем просто": бывшие футболисты Шахтера поделились ожиданиями от матча с Базелем

Бывшие "горняки" уверены, что "Шахтеру" по силам выйти в следующую стадию турнира.

Бывшие футболисты "Шахтера" Алексей Гай, Артем Федецкий и Александр Гладкий оценили шансы донецкой команды в Лиге Европы - в полуфинале подопечные Луиша Каштру сыграют с "Базелем".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Базель.

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Алексей Гай уверен, что швейцарцы способны создать трудности "горнякам":

"Я верю в "Шахтер" и то, что он пройдет дальше. Меня смущает фактор того, что оставшиеся матчи плей-офф будут проводиться из одной игры. А в каждой финальной игре может произойти все, что угодно.

Конечно, шансов больше у "Шахтера". И в игре с "Вольфсбургом" "Шахтер" показал, что он находится в хорошей форме. И, если команда будет развивать игру, которую они показывали 75 минут матча с немцами, то "Шахтеру" по силам пройти дальше. Хотя не нужно забывать о факторе одной игры", - цитирует экс-футболиста meta-ratings.com.ua.

Артем Федецкий в интервью Sport.ua отметил, что главное оружие "Базеля" - это организация игры:

"Единственное оружие против "Шахтера" в "Базеля" - это дисциплина. У них есть дисциплина в атаке, в обороне, они стараются, чтобы у них не было разрывов между линиями. Где они могут пытаться навязать свою игру. Думаю, обычно "Шахтер" - фаворит, но это надо подтвердить на футбольном поле".

"Шахтер" будет играть в свою игру. Здесь не будет ничего нового. У "Шахтера" есть свой рисунок, который хорошо знают в Европе. А "Базель" будет действовать на контратаках. В этом поединке могут сыграть большую роль и стандартные положения, а именно угловые и штрафные удары. На них, я уверен, "Базель" будет делать ставку".

Александр Гладкий в комментарии телеканалу "Футбол 1" вовсе заявил, что "Шахтер" заслужил попасть в финал Лиги Европы:

"Шахтер" показывает очень уверенную игру. У них очень сильный состав, хороший сплав молодости и опыта. Они могут играть с любым соперником. Я не помню ни одного матча, где "Шахтер" уступил по игре.

Выходя на поле, футболисты все знают. Я желаю им везения и удачи. Хочу, чтобы "Шахтер" вышел в финал и выиграл Лигу Европы. Они этого заслуживают".

На предстоящий поединок свой прогноз также сделали букмекеры, которые считают фаворитом пары чемпиона Украины.

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Данил Слесь