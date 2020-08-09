Шахтер - Базель: прогноз букмекеров на четвертьфинал Лиги Европы

Чемпион Украины попытается пробиться в полуфинал еврокубка.

11 августа донецкий "Шахтер" проведет матч 1/4 финала Лиги Европы против "Базеля". Команды встретятся в Гельзенкирхене и определят полуфиналиста турнира по итогам одного матча.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Базель.

По мнению букмекеров, "Шахтер" является фаворитом на выход в следующую стадию турнира.

На то, что "горнякам" удастся пройти в полуфинал, дается коэффициент 1,48, тогда как на проход "Базеля" - 2,77.

На победу "Шахтера" по итогам основного времени матча можно сделать ставку с коэффициентом 1,89, на ничью - 3,85, а на победу "Базеля" - 4,10.

Напомним, ранее в плей-офф Лиги Европы "Шахтер" прошел "Бенфику" (2:1, 3:3) и "Вольфсбург" (2:1, 3:0), а "Базель" выбил из борьбы АПОЭЛ (3:0, 1:0) и "Айнтрахт" Франкфурт (3:0, 1:0).

"Шахтер" и "Базель" уже играли друг против друга в еврокубках. Матч группового этапа Кубка Интертото-1966 завершился вничью - 2:2, а на групповой стадии Лиги чемпионов 2008-2009 "горняки" дважды разгромили швейцарцев - 5:0 и 3:0.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист "Базеля" назвал "Шахтер" фаворитом Лиги Европы.

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