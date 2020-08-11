Шахтер - Базель: онлайн матча Лиги Европы

"Шахтер" и "Базель" определили полуфиналиста Лиги Европы.

Донецкий "Шахтер" 11 августа провел матч 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Команды играли на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Базель.

"Финал восьми" Лиги Европы принимает Германия. Матч прошел при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Обладатель путевки в полуфинал определился по итогам одной встречи.

Им стал "Шахтер", который одержал разгромную победу.

Лига Европы, 1/4 финала

Шахтер - Базель - 4:1

Голы: Мораес, 2, Тайсон, 22, Алан Патрик, 75 (с пенальти), Додо, 88 - ван Волфсвинкел, 90+2

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 85), Алан Патрик (Коваленко, 78), Марлос (Соломон, 72), Тайсон (Тете, 85), Мораес (Фернандо, 85)

Базель: Николич, Петретта, ван дер Верфф (Рамірес, 74), Альдерете, Видмер, Джака (Маршан, 60), Кампо, Фрай, Артур Кабрал (Адемі, 74), Штокер (ван Вольфсфинкел, 74), Пюлюлю

Предупреждения: Патрик, 53, Бондар, 87 - Фрай, 26, Кабрал, 64

Онлайн-трансляция матча

Команды в прошлом провели между собой три матча. В последних двух на групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2008/09 дончане побеждали со счетом 5:0 и 3:0. Впервые клубы встретились еще в Кубке Интертото-1966 и разошлись миром - 2:2.

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На прошлой стадии турнира команды выбили из розыгрыша немцев. "Шахтер" дважды победил "Вольфсбург" (2:1, 3:0), а "Базель" разобрался с "Айнтрахтом" (3:0, 1:0).

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